Ilfattoquotidiano.it - Arrestato per rapina e spaccio Mahmoud Farid Fard: aveva attaccato la polizia in tv per il caso Ramy

è stato, a seguito di un ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Monza Angela Colella su richiesta del pm Emma Gambardella, con l’accusa didi sostanze stupefacenti e lesioni. L’arresto avvenuto durante un’indagine delladi Stato di Sesto San Giovanni (Milano) coordinata dalla Procura di Monza che ha portato all’arresto di quattro giovani nordafricani, accusati di voler ottenere l’egemonia della piazza dia Sesto San Giovanni. Seduto nel pubblicoraccontato ai microfoni che anche lui era stato vittima di un abuso da parte dei militari: “Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi”detto il 20enne aggiungendo che “i carabinieri ce l’hanno sempre con noi”.L’indagine era stata avviata dopo un’aggressione ai danni di un connazionale in un bar avvenuta a dicembre.