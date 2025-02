Ilgiorno.it - Arrestata la banda sudamericana che svaligiava case in Canton Ticino: l’ombra dei legami con altri gruppi

Leggi su Ilgiorno.it

Mendrisio – Unacomposta da quattro sudamericani, che mettevano a segno furti con scasso nelle abitazioni, è statadalla polizia del. Le modalità con cui agivano oltreconfine, erano identiche a quella delladi sei sudamericani finiti in carcere lunedì, a conclusione dell’indagine della Squadra Mobile di Como, che in tre settimane li ha identificati e localizzati, contestandogli dieci furti commessi tra Como e altre province della Lombardia in associazione per delinquere, e recuperando una grossa quantità di refurtiva. Sorpresi in un appartamento preso in affitto a Monza, hanno affrontato l’interrogatorio di convalida del fermo, e sono stati messi in custodia cautelare. Ora, a pochi giorni di distanza, la polizia elvetica ha fermato unache viaggiava su un’auto con targhe italiane, composta da due ecuadoriani di 30 e 28 anni, un cubano di 47 anni e un italiano di 31 anni, tutti residenti in Italia.