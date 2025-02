Oasport.it - Arnaldi-Nakashima oggi, ATP Delray Beach 2025: orario, programma, tv, streaming

Oltre a Lorenzo Musetti sulla terra rossa di Buenos Aires, ci sarà anche Matteoa rappresentare il tennis azzurro nella notte italiana tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio. Il ligure scenderà in campo infatti sul cemento della Florida contro il padrone di casa statunitense Brandonnei quarti di finale del torneo ATP 250 di.Dopo la vittoria in lotta sulla wild card locale Learner Tien,ha a disposizione una buona opportunità per mettere in cascina altri punti importanti nel suo tentativo di scalata del ranking per essere testa di serie al Roland Garros. Il 23enne nativo di Sanremo, battendo, raggiungerebbe in classifica Matteo Berrettini a quota 1330 punti portandosi virtualmente a ridosso della top30 mondiale.L’unico precedente tra i due non è recentissimo e sorride al giocatore americano, che si impose nel 2022 alle Next Gen ATP Finals di Milano al termine di un incontro molto tirato.