Armi alla Municipale, c’è il via libera. La minoranza esce dall’aula

Siena, 14 febbraio 2025 – I 64 agenti della Polizia locale saranno armati. Lo ha deciso il Consiglio comunale, dove il nuovo Regolamento è stato approvato con 20 voti favorevoli e quello contrario di Vanni Griccioli (Per Siena), mentre il resto dell’opposizione abbandonava l’aula. A illustrare le linee-guida dell’atto, l’assessoreSicurezza, Enrico Tucci: “Da un lato, dopo anni, dobbiamo adeguarcinormativa: la legge del 1986 ha datoPolizia locale compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e il decreto datato 1987 ha individuato la necessità di conferire un’arma agli agenti. Dall’altro lato, il Consiglio comunale oggi regolamenta l’utilizzo delle, con le specificità in relazione ai giorni del Palio. Sono poi inserite norme per la formazione, l’utilizzo, le richieste di esenzione nelle specifiche competenze dell’amministrazione comunale”.