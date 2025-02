Ilfattoquotidiano.it - Arisa a Sanremo 2025, la tricotillomania e quella confessione intima: “Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei”

“Voglio essereche sono, amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua”. Era il 2020 e con queste parolesui social affrontava un discorso che da lì in poi avrebbe trattato molto spesso: quello dell’accettazione di sé e del proprio aspetto. Gli ultimi anni per la cantante divenuta nota nel 2009 con Sincerità sono stati un saliscendi professionale e privato: contratti discografici finiti e il coraggio di ripartire da artista indipendente, amori sbocciati e poi chiusi talvolta in maniera burrascosa. Un percorso non privo di dolore che però l’ha portata a maturare nuove consapevolezze.Da quel momentoha iniziato a giocare con la propria immagine, condividendo con i follower le sue tante trasformazioni – a volte provocatorie – e pensieri molto intimi che hanno portato a galla tutte le sue fragilità.