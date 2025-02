Lortica.it - Arezzo, guardia giurata aggredita con un machete in un supermercato: ferito gravemente alla testa

Leggi su Lortica.it

Una violenta aggressione con unè avvenuta questa sera, martedì 14 febbraio, all’interno di unConad del centro città, in via Guido Monaco, nei pressi della stazione. La vittima è un addettosicurezza di 33 anni, dipendente della società di vigilanza Ombra Security, che è stato colpito. L’aggressore, un migrante magrebino, aveva già tentato di aggredire laun paio d’ore prima, ma era stato fermato. Al secondo tentativo, però, ha raggiunto il suo obiettivo.Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro se l’aggressione sia avvenuta al termine di una colluttazione o se sia stata una reazione a un controllo o a una conzione da parte della. La polizia, intervenuta tempestivamente, sta ancora indagando per fare luce sulla dinamica dei fatti.