Area pedonale via all’allargamento

"Faenza al passo giusto". E’ questo il claim della campagna informativa che presenterà agli utenti del centro storico le novità riguardo alla mobilità che interverranno a breve a Faenza. Novità, e conferme, illustrate ieri a Palazzo Manfredi, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte gli assessori Luca Ortolani e Massimo Bosi, il vicesindaco Andrea Fabbri, la dirigente del settore ‘Smart City’ dell’Urf Nadia Carboni e il manager dell’cittadina Giuseppe Lombardo. Dopo la sperimentazione dei mesi scorsi sono state istituite definitivamente le zone pedonali in via Pistocchi, vicolo Pasolini, via Bertolazzi, corso Mazzini fino a via Fanini, via Torricelli fino a via Zuffe, vicolo Sant’Antonio, via Marescalchi e via Barilotti, estendendo così l’immediatamente limitrofa a piazza del Popolo.