Laspunta.it - Aprilia, “No al nuovo impianto di trattamento dei rifiuti. Non vogliamo 1 milione di tonnellate di rifiuti”

Leggi su Laspunta.it

“Abbiamo 30 giorni di tempo per tentare di difendere il nostro territorio e la nostra salute dall’ennesimo affronto.” E’ il grido di allarme delle associazioni cittadine contro il progetto di costruzione deldideiad.A prendere posizione sonoLibera odv, La Città degli Alberi, il Movimento LeggeZero. Un no secco è deciso al progetto deldideiche la Regione sta cercando di fare realizzare, che porterebbe adoltre 1 milioni didi, praticamente da tutta la Regione, con il rischio chediventi la “malagrotta” del Lazio sud.“Per questa ragione chiediamo al Commissario prefettizio Paolo D’Attilio di dare seguito alricorso al TAR, già intentato dal Comune dinell’ottobre 2023 contro la Regione Lazio, per opporsi alla decisione di realizzare undiad