Apre il nuovo Pronto Soccorso di Romano | percorsi più confortevoli e sicuri per i cittadini

Alla presenza di numerose autorità e del Cappellano Don Vittorino Belloli che ha benedetto i locali, la Direzione Strategica dell’ASST Bergamo Ovest ha riaperto nella sua interezza ildel Presidio Ospedaliero didi Lombardia.I lavori di impiantistica erano iniziati il 9 ottobre 2023, per concludersi a fine novembre quando hanno preso il via quelli per allestire e rifinire i nuovi locali con arredi e apparecchiature.“Siamo molto felici di restituire adi Lombardia e al suo territorio unpiù confortevole, conben definiti a seconda delle patologie, soprattutto differenziando quelli infettivi e quelli non, Covid da non Covid – ha così iniziato il suo discorso il Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, Giovanni Palazzo -. Sono state infatti realizzate due nuovi spazi, una sala d’attesa più accogliente per i caregivers ed una sala d’attesa “barellati” post triage più ampia e sorvegliata.