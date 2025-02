Lanazione.it - Anziani morti per sospetta intossicazione, l’ad di Sereni Orizzonti: “Ipotesi contaminazione esterna”

Firenze, 14 febbraio 2025 – L’amministratore delegato di, azienda nel mirino dopo la morte di treperalimentare dopo il pasto in rsa, interviene sulla vicenda che da giorni sta facendo discutere, sottolineando l’operato della sua attività. "In quanto amministratore delegato di– spiega Gabriele Meluzzi – ci tengo a sottolineare che per l’azienda il benessere degliè il pensiero primario. Già da lunedì abbiamo provveduto alla somministrazione di nuovi pasti sostitutivi controllati, attraverso un fornitore esterno. Anche le ultime analisi microbiologiche di routine effettuate un mese fa su cibo e cucina di “Monsavano”, da parte di una società accreditata a livello nazionale, hanno evidenziato una situazione conforme agli standard qualitativi”.