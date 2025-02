Anziani morti in Rsa a Firenze | aperta inchiesta

Leggi su Corrieretoscano.it

in Rsa aLa Procura di, procuratore capo Filippo Spiezia, ha aperto un fascicolo sul caso dei treospiti in Rsa diper sospette intossicazioni alimentari.Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause. Le indagini sono portate avanti con la collaborazione dei tecnici della Asl che ha disposto un’ispezione in quattro case di riposo private servite dallo stesso centro di cottura che prepara gli alimenti serviti nelle mense. La cucina è stata chiusa e sequestrata. Su 173 ospiti complessivi delle Rsa, 114, come ha rendicontato Asl Toscana centro, sono stati colpiti da gastroenteriti.Rsa gruppo Sereni Orizzonti. Asl Toscana Centro nel suo comunicato del 13 febbraio parla di “focolaio di sospetta tossinfezione alimentare all’interno diquattro RSA die provincia.