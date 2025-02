Dayitalianews.com - Anziana scomparsa in provincia di Latina: ritrovata grazie all’intervento della Polizia

Momenti di apprensione ieri a Fondi, dove una donna di 88 anni, affetta da demenza senile, si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. La figlia, con cui l’convive, non vedendola rientrare, ha subito allertato le autorità contattando il Numero Unico di Emergenza 112.Le ricerche coordinate dallaDopo la segnalazione, gli agenti del Commissariato di Fondi hanno attivato immediatamente il protocollo per le persone scomparse. È stata diramata la descrizionedonna e degli indumenti indossati a tutte le pattuglie operative, estendendo l’allerta anche ai Comuni limitrofi. La macchina delle ricerche si è messa in moto rapidamente.Il ritrovamento e l’intervento dei cittadiniDopo ore di perlustrazioni, gli agenti hanno individuato l’nei pressi di un complesso residenziale abitato da cittadini stranieri.