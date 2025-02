Puntomagazine.it - Anversa, cuore di pietra preziosa

Leggi su Puntomagazine.it

Un weekend nella città fiamminga può rivelarsi una proposta alternativa con tutti i cliché dell’amore.S. Valentino può essere un’occasione perfetta per regalare qualche ora da “DIVA”. No, in questo caso la bellezza e l’allure femminile non sono indispensabili.Diva MuseumDIVA è il piccolo museo dei diamanti e dell’oreficeria di, città belga nella regione delle Fiandre., I gioielli esposti al Diva MuseumL’esposizione favolosa di alcuni pezzi di alta gioielleria è una scintillante e innegabile festa per gli occhi, ma è la sezione didattica sicuramente quella più interessante. Anche se l’indiscutibile manualità di tagliatori e incastonatori trasformano una gemma grezza in un gioiello di valore è la natura, la principale responsabile della preziosità assoluta della