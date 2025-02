Juventusnews24.com - Antonio Silva Juve, nuovi segnali dal Portogallo: il difensore del Benfica ha parlato così. Ultime

di RedazionentusNews24, arrivano: cosa ha detto ildel. Lesull’obiettivo per la difesaSarà difficile per il calciomercatostrappareal. Dopo il muro alzato dai portoghese a gennaio, ilè tornato titolare ed è di nuovo al centro del progetto. In una recente intervista a TNT Brasil,ha anchedell’importanza del compagno di reparto Otamendi.– «Mi sono abituato a giocare con Nico fin dal primo giorno, da quando sono arrivato in prima squadra. I numeri e i titoli parlano da soli. Il modo in cui gioca e come guida la squadra è fenomenale. Imparo da lui ogni giorno. Quello che apprendo da lui rimarrà con me per tutta la vita».Leggi suntusnews24.com