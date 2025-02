Bergamonews.it - Antonio Scurati presenta il suo nuovo libro a Bergamo

. A partire da venerdì 14 febbraio sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di Librai per un anno, la nuova rassegna letteraria promossa da Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi, Confesercentie SIL Sindacato Italiano Librai, che promuove l’azione dei librai indipendenti didurante tutto l’anno.Protagonista del quarto incontro saràcon lazione di M. L’ora del destino (Bompiani, 2024), in dialogo con Oliviero Bergamini, storico e giornalista. L’evento si terrà venerdì 21 febbraio a partire dalle 18.30 all’Aula Magna dell’Università degli studi di. L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.A questo quarto pannello della sua epopea letteraria e civileaffida il gigantesco affresco dell’Italia fascista sui fronti del secondo conflitto mondiale, degli errori, degli orrori e dell’eroismo ancora possibile per uomini e donne reduci da vent’anni di dittatura.