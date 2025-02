Digital-news.it - Antonio Conte a Napoli «Veni, Vidi, Vici». Il Ritratto Imperdibile di Giorgio Porrà su Sky e NOW

raccontae il,un viaggio nella carriera e nella mentalità di uno degli allenatori più carismatici del calcio moderno. Appuntamento con il nuovo episodio, “L’uomo della domenica.– “”, da venerdi 14 Febbraio alle 19.20 e alle 22.30 su Sky Sport Uno e alle 00.15 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW. Disponibile on demand.Determinazione, mentalità vincente, culto della fatica, della collettività, dell’identità tattica:è tutto questo e molto di più.ripercorre la storia e la filosofia del tecnico salentino, l’uomo chiamato a rilanciare ilcon un obiettivo ambizioso: riportare lo scudetto ai piedi del Vesuvio per la seconda volta consecutiva, il quarto della storia partenopea.«È l’uomo che coinvolge e sconvolge, per la leadership dominante, la potenza del messaggio, l’attitudine a creare dipendenza in chi ne sposa la visione, puntando al costante superamento dei limiti»Un racconto appassionante, costruito sulle parole di chi ha conosciuto, sfidato e ammiratodano: Beppe Bergomi, Gigi Buffon, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Cesc Fàbregas, oltre allo scrittore Maurizio De Giovanni e al giornalistaGiordano.