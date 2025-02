.com - Antonello Venditti ospite alla finale di Sanremo 2025, cinque nuovi live

Leggi su .com

riceverà il PremioCarriera nelladel Festival di, si aggiungonoal prossimo tourA grande richiesta si aggiungono 5 nuove date al tour Notte prima degli esami 40th Anniversary –Edition di, al via il 17 giugno (la notte prima degli esami di maturità) dsua Roma con 3 imperdibili concerti alle Terme di Carac(17 giugno, 19 giugno e 21 giugno).ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale Notte prima degli esami e tutti gli altri brani di Cuore, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito Di’ Una Parola.