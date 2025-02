Ilrestodelcarlino.it - Antenna 5G, Muzzarelli in Regione: "Da sospendere"

Se ne discuterà indell’5G che sarà installata nel cortile di una casa a Renno di Pavullo i cui lavori sono in corso e che ha creato proteste degli abitanti del luogo e di Piantacroce. Gian Carlo, consigliere regionale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione alla Giunta e chiede dii lavori e valutare un sito alternativo. "La necessaria premessa – dice– è che l’adeguamento della copertura delle reti di connessione è fondamentale per tutti i territori e ancora di più per l’Appennino che è geograficamente più lontano dai centri regionali. I lavori per l’in questione sono iniziati in un’area in prossimità dell’aeroporto di Pavullo, abitata, e senza alcun preavviso per i cittadini, che si sono trovati da un giorno all’altro uno scavatore davanti a casa".