Ilgiorno.it - Annamaria Berrinzaghi (Tatiana) e Franco Lucia: chi sono i pilastri silenziosi di Fedez

Milano, 14 febbraio 2025 – Una presenza silenziosa ma forte.(per tutti) emadre e padre di(all’anagrafe Federico). I genitori del rapper di Rozzano stanno seguendo l’avventura del figlio a Sanremo 2025, dove il cantante ha stupito tutti con il brano “Battito”, che tratta il delicato tema della salute mentale. Come sempre nel corso del percorso personale e mediatico di, i due genitori hanno deciso di mantenere un basso profilo, senza esporsi pubblicamente. Nelle scorse ore la madre-manager diha condiviso un video del tifo per il rapper dallo spazio ribattezzato “Doom District”, senza aggiungere commenti ma lasciando trapelare il pieno sostegno al figlio Federico, sul palco dell’Ariston per la seconda volta, dopo la partecipazione nel 2021 in coppia con Francesca Michielin (con “Chiamami per nome” arrivarono secondi, alle spalle dei Maneskin).