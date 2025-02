Ilgiorno.it - Annamaria Bernardini de Pace: “Il corso laico per le nozze civili? Serve la patente (soprattutto per fare i figli). A Milano non si sposa più nessuno dopo i tanti divorzi-disastri”

– “Sei anni fa, prima del Covid, organizzai nel mio studio aunprematrimoniale civile, gratis. Si presentò una coppia di Bergamo. Un ragazzo e una ragazza, entrambi farmacisti, molto simpatici. Fu un incontro unico, lampo, cucito su di loro”. L’aneddoto è dide, tra i maggiori esperti in diritto di famiglia. Difensore di molti vip nelle cause dio, è considerata tra gli avvocati matrimonialisti più agguerriti. Su WhatsApp, la sua frase di presentazione è «L’amore è un mistero che dura finché dura il mistero». Cosa pensa delprematrimoniale proposto dal Comune diin collaborazione con l’Ordine degli avvocati? “L’idea è ottima e non posso che esserne convinta dato che nel 2019 la proposi io. Mi auguro che le coppie possano trovare un aiuto e auspico che, oltre ai tratti generali, si approfondisca la responsabilità genitoriale.