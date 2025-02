Dilei.it - Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Katia Follesa tutta la vita. I Duran Duran, il momento più bello”

, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston con grande successo, commenta per noi la terza serata di.Carlo Conti ha voluto tre co-conduttrici per la terza serata del Festival di, bellissime e bravissime: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e. Miriam ha incantato con degli abiti da sogno e ha raccontato della serie di cui è protagonista, Miss Fallaci. Elettra invece ha confessato che tutte le volte che scende le scale dell’Ariston, le vengono in mente Bugo e Morgan, perché nel 2020 quando litigarono in diretta, lei era dietro le quinte che aspettava il suo turno per cantare. E infineha coronato il suo sogno di sposare Simon Le Bon.In attesa di ascoltare i duetti nella quarta serata di(leggi la scaletta),ci racconta le sue impressioni ed emozioni sulla quarta serata.