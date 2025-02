Donnapop.it - Annalisa e il marito Francesco Muglia sono in crisi? Macché, ecco cosa ha rivelato la cantante

e ilin? Il 29 giugno 2023 hanno pronunciato il fatidico sì di fronte all’altare, nella suggestiva Basilica di Sanad Assisi.Come siconosciuti?, parlando di questo, haquanto segue: “Mi ha scritto lui sui social.È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare.. Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano”. Sul matrimonio con, la: “Gli ho detto si perché ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è lache ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”.