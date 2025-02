Fanpage.it - Angel Di Maria spiega il coraggio di dire no ai milioni dell’Arabia: “I soldi non sono tutto”

Il 'fideo' ha compiuto 37 anni nel giorno di San Valentino, ribandendo il suo amore per il Benfica che lo ha lanciato nel grande calcio. "Certe cifre non le avevo mai viste sulla carta in tutta la mia vita. Eppure erano lì, davanti a me.".