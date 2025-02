Agi.it - Ancora pioggia nel Centro Italia, all'Isola d'Elba la conta dei danni

AGI - Il ciclone di San Valentino sferza la Toscana. Piogge, temporali e nevicate anche a quote collinari saranno i 'protagonisti' della giornata. Dopo la drammatica giornata di ieri, la regione anche oggi sarà battuta da nuove piogge che nel corso della giornata si estenderanno su gran parte della costa da nord a sud della regione. Dopo il terribile nubifragio di ieri all', dove in un'ora caduti 65 millimetri di, hanno operato per tutta la notte i vigili del fuoco e i sommozzatori del comando di Livorno. Per fortuna senza feriti. Oggi chiuse tutte le scuole. A portare rinforzi agli interventi sull'dove le esondazioni hanno causato allagamenti e disagi, mezzi e uomini sono arrivati anche dai Comandi di Firenze e Grosseto a bordo di un traghetto salpato ieri sera alle 22,30 da Piombino.