Iltempo.it - "Ancora pioggia e neve". Giuliacci: quando finisce il maltempo

Ilinsiste sull'Italia. Parola del colonnello Marioche nelle sue previsioni meteo di sabato 15 febbraio spiega che, a partire dal mattino, le precipitazioni insisteranno "al Sud e su gran parte del Centro", tanto che si vedrà lafino a quote collinari lungo l'Appennino delle regioni centro-meridionali. Domenica 16 febbraio, spiega l'esperto sul sito Meteo, ilsi attenuerà anche se al Sud si vedràla. Nel dettaglio, il weekend si preannuncia movimentato anche se in modo minore rispetto ai giorni scorsi. Da registrare anche un temporaneo "calo delle temperature" che, nella giornata di sabato, come detto porterà nevicate sul "versante adriatico dell'Appennino Centrale oltre 400-800 metri", e cadrà"fitta anche su Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia oltre 1000-1200 metri.