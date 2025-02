Zonawrestling.net - Ancora Cody contro la Bloodline ?

Siamo onesti: La rivalità tra laRhodes ha esaurito le cartucce. È dal Gennaio 2023 che questa faida si trascina, in tutti i vari riverberi, cioè da quando Roman era a capo della tribù, sino al passaggio di consegne (spintaneo) con Solo Sikoa. Pensavamo che con la resa dei conti tra il biondo e il nuovo OTC avvenuta a Settembre, nello steel cage di Smackdown, questo capitolo fosse definitivamente chiuso. E invece no; Complice l’avvento di Jacob Fatu nel Main Event, la sempiterna guerra tra le due compagini sembra essersi nutrita di nuovo vigore, tanto che nello scorso Smackdown abbiamo assistito all’ennesimo sfisico tra Sikoa e Rhodes. Nulla di nuovo o di non già visto, il che fa pensare che, ogni tanto, a mò di riempitivo, le scazzottate tra il figlio di Dusty e i Samoani siano le predilette dal team creativo WWE.