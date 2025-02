Laspunta.it - ANCI Lazio: una nuova stagione di collaborazioni e azioni concrete per il territorio

Leggi su Laspunta.it

La riunione del Direttivo di, a cui ha partecipato il dirigente regionale, Gianluca Quadrini, ha dato il via a una serie di importanti iniziative destinate a rafforzare il ruolo dei Comuni e a promuovere una crescita più equa e sostenibile per la regione. I temi trattati hanno toccato aspetti fondamentali per il futuro delle amministrlocali, dalla gestione delle risorse del PNRR alle politiche del lavoro e della formazione, fino alla lotta contro il sovraindebitamento.Quadrini, nel commentare i lavori, ha sottolineato come “la continua collaborazione tra enti e istituzioni sia la chiave per affrontare le sfide che attendono i nostri territori“. La riunione ha avuto inizio con l’approvazione del verbale della precedente sessione, seguita da un’importante serie di comunicdel Presidente, che ha messo in luce le priorità per i mesi a venire.