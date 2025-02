Ilfattoquotidiano.it - Anche Ranieri, nel suo piccolo, s’incazza: l’attacco a Rosetti e l’impotenza dell’Italia (con Gravina che resta a guardare)

, nel suo. Parafrasando il titolo del libro di Gino&Michele (“le formiche nel lorono”), lo sfogo dell’allenatore romanista dopo la gara di Porto fa rumore: proviene da un signore di 73 anni che nel calcio ha visto tutto e il contrario di tutto. Mai visto un tecnico che, a fine partita, urla ai giocatori di non andare a salutare l’arbitro. In pochissime occasioni abbiamo registrato uncosì incazzato e, soprattutto, così schierato contro il sistema. Il tedesco Stieler, spedito a dirigere il match di Porto, è il primo obiettivo. Ma poipunta verso l’altro: il designatore, l’uomo che governa il traffico dei fischietti in Europa. Per la precisione: presidente (dal 2018) della Commissione Arbitri dell’Uefa.temeva già alla vigilia la scelta di consegnare all’avvocato di Obertshausen una sfida delicata come quella del Dragao.