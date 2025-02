Secoloditalia.it - Anche la Francia appoggia l’Italia sull’Albania con una memoria alla Corte di giustizia Ue. Schiaffo alla sinistra

Lasta connella linea sui migranti e sui centri in Albania. Brutta sorpresa per lae per le opposizioni demonizzatrici della politica del governo Meloni. Ladel loro osannato Macron dà loro unone memorabile. Non proprio un bel regalo di San Valentino. Lo scoop è del Foglio che nell’edizione del 14 febbraio comunica la “sorpresa”. “Secondo la lista consultata in anteprima dal Foglio, la repubblica guidata da Emmanuel Macron con il gabinetto di François Bayrou, risulta tra i paesi – dodici in tutto – che hanno presentato “osservazioni scritte”dieuropea nell’udienza dibattimentale prevista il prossimo 25 febbraio; “riguardante le cause pregiudiziali C758/24 e C 759/24 sollevate dal Tribunale ordinario di Roma sulla questione dei paesi sicuri”.