Ancelotti | Io in Arabia? Se volessi continuare perché no? Il problema è se voglio continuare o meno dopo il Real

Carlo, allenatore delMadrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Osasuna, valida per la 24esima giornata de La Liga.Leggi anche:dotato di un potere quasi mistico, anche stavolta minimizzeranno i suoi meriti (Guardian): «Vinicius? Sono stanco delle domande su di lui»Come affronta la squadra la partita contro l’Osasuna?«Bene, motivata. È un’opportunità per mantenere la nostra leadership, che è il nostro obiettivo. Sarà una partita difficile, ovviamente, ma siamo usciti bene dall’ultima partita e dobbiamo confermare queste sensazioni. Dovremo ripetere tutto quello che di buono abbiamo fatto contro il City».Sei stanco della questione Vinicius-Saudita?«Sono stanco, sì. Sono preoccupato? No. Lo vedo felice? Sì. E noi siamo con lui.