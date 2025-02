Davidemaggio.it - Amici, anticipazioni puntata di domenica 16 febbraio 2025: nuovi ammessi al Serale

E’ stata registrata oggi pomeriggio la diciannovesimadi24, in onda su Canale 516alle 14. Ecco cosa è successo e chi ha conquistato la maglia deldiciannovesima24: i giudiciMaria De Filippi ha accolto in studio, in qualità di giudici, Fiorella Mannoia per il canto e Garrison e Rossella Brescia per il ballo. Tutti avevano già partecipato in questi mesi ad24 nell’analogo ruolo.diciannovesima24: chi va alDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – altri allievi, dopo Antonia e Alessia, hanno staccato il pass per il.Le gare di canto e ballo, come nella scorsa, non decretano più i candidati all’eliminazione ma, per i migliori, la possibilità di presentarsi difronte alla propria commissione e tentare di conquistare l’ambita maglia d’oro.