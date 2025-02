Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, puntata 16 febbraio 2025: tre allievi al serale e tre assenze preoccupanti

Leggi su Anticipazionitv.it

La corsa aldi24 entra nel vivo con ladel 16. Nuove sfide, maglie d’oro e momenti emozionanti caratterizzeranno l’episodio. Tra i giudici delle gare spiccano Fiorella Mannoia per il canto e Garrison e Rossella Brescia per il ballo. Alcunihanno conquistato il pass per il, mentre altri sono rimasti delusi. Inoltre, la gara di canto e ballo ha riservato sorprese nella classifica.I giudici delladidi domenica 16Nelladel 16, la produzione diha scelto giudici d’eccezione. Per il canto, la valutazione è stata affidata a Fiorella Mannoia. Per il ballo, invece, il giudizio è stato dato da Garrison e Rossella Brescia. Nessun ospite musicale è stato presente in studio., nuove maglie d’oro: chi accede alDue nuovihanno ottenuto la maglia oro e il pass per il