Amici 24 le anticipazioni | ospiti e alunni ammessi al serale

Amici 24, le anticipazioni: ospiti e alunti ammessi al serale

Oggi agli studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata di24. Come annunciato da Maria De Filippi la settimana scorsa, non ci sono state nuove sfide, visto che adesso tutti nella scuola sono impegnati e concentrati sul possibile passaggio al.Nell’ultima puntata Antonia e Alessia hanno conquistato la maglia d’oro. Questa volta a farcela sono stati: Francesco, Chiara e anche Nicolò (che finalmente ha convinto anche Rudy Zerbi). Chiamamifaro invece non ce l’ha fatta, perché ha ricevuto il no di Anna Pettinelli. I giurati di questa puntata di24 sono stati Fiorella Mannoia per il canto e Garrison Rochelle con Rossella Brescia per il ballo.Il fatto che un ballerino entrato due settimane fa, per quanto bravissimo, sia andato alspoiler pic.twitter.com/8uFz83VmIt— ????? (@06Airam) February 14, 2025meride embed="25522"24, la classe e gli eliminati.