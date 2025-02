Movieplayer.it - Amiche alle Cicladi, la recensione: una commedia degli opposti tutta al femminile

Marc Fitoussi confeziona un film piuttosto tradizionale creando un meccanismo che cerca la leggerezza per parlare di tematiche "scomode", ma pecca di prevedibilità e di monotonia, nonostante le ottime interpreti. In sala. Una delle caratteristiche tipiche del cinema transalpino è quella di fare spesso riferimento in modo esplicito a pellicole divenute cult della propria tradizione all'interno di altri titoli. In parole semplici: spesso nei film francesi si citano altri film francesi, usandoli come elemento determinante o ricorrente gli eventi narrati durante lo scioglimento della trama. Succede una cosa simile anche indelle, la nuova fatica di Marc Fitoussi, uno dei cineasti che ha provato sempre, attraverso storie più o meno leggere, a parlare di relazioni, spingendosi di tanto in tanto ad abbozzare addirittura qualche affresco sociale o antropologico.