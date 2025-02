Ilfattoquotidiano.it - “American chaos”, l’allarme di The Lancet sull’attacco “indiscriminato” di Trump a salute e ricerca

“Ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità e dagli accordi di Parigi, aiuti bloccati, cessazione di programmi sanitari a livello globale, blocco di 3 trilioni di dollari di grant e prestiti federali, che mettono a repentaglio il funzionamento di Medicaid, una pausa radicale sulle attività chiave nei National Institutes of Health (il più grande istituto dibiomedica al mondo), ordini di sospensione dei lavori ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), negazione della diversità di genere, blackout delle comunicazioni, che hanno visto il Morbidity and Mortality Weekly Report non pubblicato per la prima volta in 60 anni”. Sono “le azioni di Donalda livello nazionale e globale” che, secondo un duro editoriale pubblicato su The, intitolato, sono “un attaccoe dannoso alladel popoloo e di coloro che dipendono dall’assistenza estera degli Stati Uniti” e “non una rivalutazione ponderata delle priorità degli Stati Uniti”.