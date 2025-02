Lanazione.it - Ambrosiana seconda vita. Ma c’è il nodo impianto

Massima disponibilità ad incontrare il gruppo di ex-giocatori che ha espresso l’intenzione di far rinascere l’, a patto che abbiano già individuato un potenziale campo sportivo da utilizzare. Che non sarà quello "storico" del club, al Soccorso, al posto del quale dovrebbe sorgere un complesso residenziale. E’ la posizione dell’amministrazione comunale sull’argomento, a seguito della volontà espressa dall’avvocato Francesco Magnini e da alcuni ex-tesserati del club che non esiste più da più di due decenni, a seguito della fusione con la Zenith. L’è stata una delle società calcistiche più antiche di Prato, visto che è stata fondata nel 1952: ha visto crescere generazioni di pratesi". Fra cui quel Paolo Rossi (poi passò alla Cattolica Virtus a Firenze) che nel 1982 guiderà l’Italia alla conquista della Coppa del Mondo nel "Mundial" di Spagna: il futuro "Pablito", allora undicenne, giocò nell’fra il 1967 ed il 1968.