Amazon sotto indagine per frode fiscale | 3 miliardi di euro a rischio

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta senza precedenti contro, accusando il colosso americano diper un valore di 1,2direlativi alle vendite a distanza in Italia nel periodo 2019-2021. Tuttavia, considerando sanzioni e interessi, la somma contestata raggiunge i 3di, una cifra che potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul bilancio dell’azienda, ma anche sul suo modello di business a livello globale.Azioni: attenzione alle truffe telefonicheL’algoritmo predittivo dinel mirino della ProcuraAl centro dell’c’è l’algoritmo predittivo di, strumento chiave per la gestione delle vendite e della logistica. Secondo il pm Elio Ramondini, questo algoritmo sarebbe stato utilizzato per eludere gli obblighi fiscali, in particolare per le vendite di merci provenienti da venditori extrapei, soprattutto cinesi.