Amara la compagna di Simone Cristicchi e il duetto a Sanremo 2025

, 14 febbraio, all’anagrafe Erika Mineo, si esibirà sul palco diinsieme asulle note indelebili del brano ‘La cura’, di Franco Battiato. Di recente è stato pubblicato dalla casa editrice Baldini&Castoldi il libro della cantautrice ‘La certezza di essere viva’, un’opera in grado di far capire meglio dove nasce l’ispirazione di. Il libro, infatti, nasce dall’abitudine a quelli che l’autrice ha chiamato “vomitapensieri”, taccuini con pensieri e riflessioni in un flusso di coscienza registrato per anni, che ora è stato raccolto fra le pagine di un libro. Ecco chi è Erika Mineo e qualcosa sui suoi lavori. I “vomitapensieri” e “La certezza di essere viva” Per anni i suoi “vomitapensieri” sono finiti sulle pagine dei taccuini, nascosti in borsa e da estrarre al momento opportuno: ispirazioni, preghiere, speranze, sogni, riflessioni da fissare sulla carta e rileggere, un flusso di coscienza frammentato e ricco, in grado di rispecchiare attimo per attimo il passare del tempo.