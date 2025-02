Quotidiano.net - Altro morto e anche 114 malori. Intossicati dopo i pasti nelle Rsa: "Criticità nel centro cottura"

e Teresa Scarcella Sono morti in un lettino di ospedale. Soli. Senza nemmeno poter salutare figli e nipoti. Nella mente solo il ricordo della loro ultima cena. Sono in totale tre gli anziani – ospiti delle Rsa di Firenze del Gruppo Sereni Orizzonti – mortiessere stati ricoverati in ospedale con gravi sintomi gastro intestinali dovuti a un’intossicazione alimentare. È il tragico bilancio del "focolaio" per sospetta "tossinfezione alimentare" deflagrato domenica scorsa in alcune case di riposo del fiorentino. La Asl Toscanaha aperto un’indagine epidemiologica: 114 i casi di gastroenterite (diarrea e vomito) riscontrati su 173 ospiti di quattro Rsa di proprietà del Gruppo. Che in totale, in Toscana, ne gestisce undici. Mentre in giro per l’Italia e l’Europa ne vanta 91 con più di 6mila posti letto, per un giro d’ affari di oltre 200 milioni di euro di fatturato.