Terzotemponapoli.com - Altomare ricorda l’arbitraggio di Collina in occasione di Lazio-Napoli

: Un match difficile e la preparazione meticolosaLuca, ex centrocampista del, ha rievocato con emozione uno degli incontri più intensi della sua carriera: il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la. In un’intervista a Kiss Kiss, ha sottolineato come la squadra partenopea fosse consapevole delle difficoltà del match, ma al tempo stesso determinata a ottenere un risultato storico. “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata – ha dichiarato – ma eravamo convinti che, con il giusto atteggiamento, avremmo potuto fare qualcosa di importante.”L’episodio chiave: le espulsioni di Aglietti e BaldiniLa gara, già ostica per la qualità della, fu ulteriormente complicata da un arbitraggio cheha definito “non del tutto chiaro”.