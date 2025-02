Lanazione.it - Alluvione Elba, gli aggiornamenti: si spala nel fango, frane e disagi in varie zone dell’isola

Portoferraio, 14 febbraio 2025 – L’conta i danni dopo la tremendache ha colpito non solo Portoferraio ma anche diverse altre località, tra cui Bagnaia, Procchio e la strada che collega quest’ultima località con Marciana. La pioggia è caduta violentissima nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, circa 50 millimetri in un’ora. Il giorno dopo si lavora perre ile per contare i danni. E’ arrivato personale delle forze di Protezione Civile da diverse parti della Toscana, con Anpas e Misericordie in testa. Non ci sono feriti o dispersi, ma c’è stata grandissima paura tra la gente. Ventotto gli automobilisti intrappolati in auto e salvati dai vigili del fuoco. Nove minori sono stati invece salvati in una scuola di danza allagata a Portoferraio. Ecco tutti gli