Alluvione all'Isola d'Elba, persone intrappolate nelle case: 'Tre salvataggi in extremis'

Isola, 13 febbraio 2025 – Rinforzi dei vigili del fuoco sono stati inviati in supporto alle squadre del comando di Livorno dal comando di Firenze, col nucleo sommozzatori e sei unità specializzate in soccorso fluviale con relativi mezzi. L'aliquota ha raggiunto il porto di Piombino per imbarcarsi sul primo traghetto disponibile e raggiungere l'Isola d'Elba alluvionata. Trein extremis di piùrimaste bloccate dall'acqua in innalzamento in abitazioni di Portoferraio. Inoltre sono state soccorse ben 28bloccatenumerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. È quanto riassumono i vigili dl fuoco sugli interventi effettuati finora per il nubifragio che si è abbattuto sull'Elba. I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina dida una pizzeria minacciata dalle acque.