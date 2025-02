Lanazione.it - Alluvione all’Isola d’Elba, comincia la conta dei danni. Occhi rivolti alle previsioni meteo

Isola, 14 febbraio 2025 – Quella di giovedì è stata una giornata terribile per l’Isola: il nubifragio – non inaspettato, considerato che tutto l’Arcipelago, così come la costa sud della Toscana, era in costanza dirtaarancione – è arrivato intorno17. Un temporale autorigenerante che ha scaricato una grossa quantità di pioggia in particolar modo su Portoferraio, ma anche negli altri comuni isolani come Rio e Marciana Marina. Per oggi non ci sono grandi precipitazioni previste: tuttavia anche le isole rientrano in unarta gialla, quindi l’attenzione dovrà essere molto più alta in un territorio già duramente colpito dal maltempo. Elba sott’acqua, nubifragio blocca Portoferraio: case allagate, persone salvate nelle auto Per fortuna non ci sono state vittime né feriti: la macchina dei soccorsi della protezione civile si è subito messa in moto e ha evitato il peggio.