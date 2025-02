Lanazione.it - Alluvione all’Elba, il giorno dopo il disastro. Fango in strada e negli scantinati. Le foto

Leggi su Lanazione.it

Isola d’Elba (Livorno), 14 febbraio 2025 – Ora si contano i danni. Illa violentache ha colpito l’Isola d’Elba, ed in particolare la zona di Portoferraio, tanta gente è scesa inper spalare ilche si è accumulatoe nei negozi.Elba, ledelPer fortuna non ci sono state vittime né feriti: la macchina dei soccorsi della protezione civile si è subito messa in moto e ha evitato il peggio. Tante però le situazioni di crisi affrontate, qualcuna davvero al limite della tragedia. Nella giornata di oggi, 14 febbraio, si comincia a spalare. Le scuole a Portoferraio restano chiuse, così come sono chiuse diverse attività commerciali. Dalla terraferma sono arrivati numerosi mezzi per aiutare la macchina dei soccorsi. Per oggi non ci sono grandi precipitazioni previste: tuttavia anche le isole rientrano in una allerta gialla, quindi l’attenzione dovrà essere molto più alta in un territorio già duramente colpito dal maltempo.