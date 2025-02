Anteprima24.it - Alloggi a Santa Maria degli Angeli e quartiere Ferrovia, i sindacati incontrano il Comune

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiStamattina i rappresentanti sindacali Paolo lorio (SUNIA), Franco Relmi e Stefano lovini (SICET) e Marika Pagliuca (UNIAT) si sono incontrati con il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo, per le problematiche connesse con l’applicazione dei canoni per glidi ERP di proprietà deldi Benevento, situati in zona S.ed al.ll confronto con il Sindaco e l’Assessore si è svolto in un clima sereno e costruttivo, gli esponenti sindacali sono stati informati sull’attività introdotta per la definizione dei canoni, con importi calcolati in base all’ISEE consegnato ed alle zone periferiche dove si trovano e alle condizioni. lhanno riconosciuto la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, e ringraziano il Sindaco Mastella e l’Assessore Chiusolo per l’attenzione avuta nei confronti delle famiglie assegnatariecomunali e auspicano che anche l’ACER Campania, per la definizione delle zone e delle condizionisegua quanto fatto dalCapoluogo di Benevento.