Formiche.net - All’Europa conviene negoziare sui dazi. Così Berlino apre agli Usa

Sull’Europa incombe lo spettro deie allora tanto vale giocarsi il tutto per tutto. Un’idea dei conservatori tedeschi, per esempio, potrebbe essere quella di fare piazza pulita delle tariffe in essere sui beni americani in ingresso in Europa, per poi presentarsi al cospetto della Casa Bianca e chiedere un uguale trattamento.Per Jens Spahn, veterano del partito di centro-destra di Germania, quella Unione cristiano-democratica che probabilmente esprimerà il futuro cancelliere all’indomani del voto federale del 23 febbraio, non sembra essere fantascienza, come dichiarato alla testata Semafor, fondata dall’ex editorialista del New York Times, Ben Smith.“Mentre le capitali mondiali preparano le loro risposte alle minacce tariffarie di Trump, l’Unione europea dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di raggiungere un accordo per eliminare tutte le tariffe sulle importazioni americane.