Allerta meteo in tutta Italia | temporali e aria fredda in arrivo su tutta la Penisola

Il fine settimana sarà burrascoso in, dove le piogge, a tratti anche temporalesche, hanno portato all’emissione di un’Le piogge che hanno caratterizzato la giornata di ieri erano solo un anticipo di quello che avverrà nella giornata di oggi. L’grava sul’dove, nelle prossime ore, l’area di bassa pressione che si sta dirigendo verso lana porterà ancora maltempo e fortiin tutto il Paese.ininsula– Cityrumors.itAlla pioggia si abbinerà anche l’che proviene direttamente dalle zone balcaniche e una ventilazione che si farà via via sempre più intensa, oltre alle precipitazioni temporalesche di cui abbiamo già parlato, alcune di queste però con carattere nevoso soprattutto nella zona più nordica dell’