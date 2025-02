Quicomo.it - Allerta gialla per vento forte: sul Comasco attese raffiche fino a 85 km/h

La protezione civile della Lombardia ha emesso un’pernel territorio del, in vigore per tutta la giornata di oggi, 14 febbraio 2025. L’avviso riguarda in particolare le Prealpi Lariane e la zona del Lario, conche potrebbero raggiungere i 70-85 km/h.