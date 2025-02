Juventusnews24.com - Allenamento Juve: esercitazioni tecniche per la manovra offensiva a due giorni dall’Inter. Il report

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ila duedal derby d’Italia: bianconeri in campo verso la super sfida all’InterMeno due a–Inter. Ecco ildell’odierno dei bianconeri verso la sfida di domenica sera.– «Lantus, dopo la vittoriosa serata europea di Champions League, è tornata a focalizzarsi sul campionato dove è reduce dalle due vittorie consecutive contro Empoli e Como.I bianconeri, infatti, sono attesi domenica 16 febbraio 2025 dal Derby d’Italia, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato alle ore 20:45 e il palcoscenico sarà, come in occasione della sfida di martedì 11 contro il PSV Eindhoven, l’Allianz Stadium.Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, la squadra si è ritrovata alla Continassa per continuare a preparare la sfida contro i nerazzurri: dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, l’attenzione del gruppo è stata rivolta aper laprima di concludere la sessione con una partitella.