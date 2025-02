Internews24.com - Allenamento Inter, migliorano le condizioni di Thuram: il francese anche oggi a parte! Il punto in vista della Juve

di Redazioneledi: il! Ilin. Tikus ci sarà?in corso per l’di Simone Inzaghi che prosegue la preparazione al derby d’Italia di domenica sera all’Allianz Stadium contro lantus. Il granderogativo in casa nerazzurra riguarda la presenza o meno di Marcus. Il numero 9 nerazzurro, uscito dolorante alla caviglia durante l’ultima sfida contro la Fiorentina, nei giorni scorsi si è sottoposto agli esami strumentali i quali non hanno rilevato alcuna lesione. Solo una botta e un dolore che sta condizionando ilin questi giorni di preparazione alla gara contro i bianconeri. Stando a quanto fa sapere il giornalista Pasquale Guarro,Tikus si è allenato a, ma arrivano segnali confortanti: il centravanti ha proseguito la seduta a buon ritmo.